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Интер предлагает Модричу 4-летний контракт с возможностью завершения карьеры в Китае

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Стали известны подробности соглашения, которое итальянский клуб предлагает игроку Реала.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Интер рассчитывает подписать полузащитника Реала Луку Модрича и подготовил план соглашения для футболиста.

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По информации Corriere dello Sport, итальянцы предлагают хорвату контракт, рассчитанный на 4 года. По истечению срока действия соглашения Модрич может продолжить карьеру в китайском Цзянсу Сунин, в котором будет иметь высокий оклад. После этого он может завершить карьеру.

При этом источник сообщает, что Реал не собирается отпускать Модрича в Интер.

Ранее сообщалось, что главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал возможность перехода Луки Модрича в итальянский клуб.

Отмечалось, что хорватский футболист уведомил руководство Реала о желании уйти.

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Теги: Интер, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Лука Модрич, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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