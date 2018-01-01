Интер предлагает Модричу 4-летний контракт с возможностью завершения карьеры в Китае
Интер рассчитывает подписать полузащитника Реала Луку Модрича и подготовил план соглашения для футболиста.
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По информации Corriere dello Sport, итальянцы предлагают хорвату контракт, рассчитанный на 4 года. По истечению срока действия соглашения Модрич может продолжить карьеру в китайском Цзянсу Сунин, в котором будет иметь высокий оклад. После этого он может завершить карьеру.
При этом источник сообщает, что Реал не собирается отпускать Модрича в Интер.
Ранее сообщалось, что главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал возможность перехода Луки Модрича в итальянский клуб.
Отмечалось, что хорватский футболист уведомил руководство Реала о желании уйти.
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