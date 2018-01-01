Спаллетти прокомментировал возможность трансфера Модрича из Реала в Интер
Главный тренер Интера Лучано Спаллетти рассказал о возможном переходе полузащитника Реала Луки Модрича в итальянский клуб.
Читай также: Фанаты Ювентуса освистали Бонуччи, вернувшегося в команду из Милана
“Сейчас клуб делает все, что в его силах. Безусловно, я мечтаю о трансфере Модрича. Фанаты Интера тоже об этом мечтает. Лука будет ведущим игроком в любой команде, в которой он будет выступать. Но мы готовы к любому развитию событий.
Читай также: Наставник Милана - о трансфере Роналду в Ювентус: Это невероятное событие для Серии А
Трансферное окно все еще открыто, и я надеюсь, что мы совершим эту покупку. Но если в конечном итоге мы подпишем Месси, я с радостью приму это“, - приводит слова Спаллетти Marca.
При этом наставник Реала Хулен Лопетеги считает, что Модрич не покинет испанский гранд.
Напомним, СМИ сообщали о том, что полузащитник Лука Модрич может совершить сенсационный трансфер из Реала в Интер.
На фоне этих слухов хорват был замечен в отпуске в Италии.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил