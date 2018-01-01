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Наставник Милана - о трансфере Роналду в Ювентус: Это невероятное событие для Серии А

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Дженнаро Гаттузо поделился мнением о переходе Криштиану Роналду в Ювентус.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
twitter.com/juventusfc

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился своим мнением о переходе форварда Криштиану Роналду из Реала в Ювентус.

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“Учитывая все проблемы, с которым столкнулся итальянский футбол, я считаю, что переход Роналду - это невероятное событие для Серии А. И не случайно, что люди сейчас обсуждают возможный трансфер Модрича в Интер.

Переход Роналду в Ювентус важен для нас, ведь он может дать нашему футболу толчок в развитии“, - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, нападающий Криштиану Роналду перешел в Ювентус за 112 миллионов евро. Португалец подписал контракт до 2022 года с годовым окладом в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини вначале посчитал, что трансфер Криштиану Роналду - нереален.

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Теги: Дженнаро Гаттузо, Милан, Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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