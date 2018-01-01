Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сампдория представила своего новичка Роналду в стиле Ювентуса

Комментариев: 0
Полузащитник Роналду Виейра стал игроком итальянской Сампдории.
Роналду Виейра
Роналду Виейра
sampdoria.it

Сампдория совершила трансфер полузащитника Лидса Роналду Виейры и постаралась привлечь к этому внимание благодаря нашумевшему трансферу Криштиану Роналду в Ювентус.

Читай также: Роналду провел первую тренировку в Ювентусе

Генуэзский клуб представил своего новичка, подписавшего пятилетнее соглашение, при помощи оригинальной графики. Трансфер 20-летнего футболиста обошелся Сампдории в 6,5 миллионов евро.

Эта презентация является пародией на представление Криштиану Роналду в качестве игрока "старой синьоры".

Ранее сообщалось, что римская Рома при помощи социальных сетей настаивает на получении игрока Барселоны Лионеля Месси.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Сампдория, чемпионат Италии по футболу, трансфер, футбол, Криштиану Роналду
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь