Сампдория представила своего новичка Роналду в стиле Ювентуса
Полузащитник Роналду Виейра стал игроком итальянской Сампдории.
Сампдория совершила трансфер полузащитника Лидса Роналду Виейры и постаралась привлечь к этому внимание благодаря нашумевшему трансферу Криштиану Роналду в Ювентус.
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Генуэзский клуб представил своего новичка, подписавшего пятилетнее соглашение, при помощи оригинальной графики. Трансфер 20-летнего футболиста обошелся Сампдории в 6,5 миллионов евро.
BREAKING: #Sampdoria sign #Ronaldo! pic.twitter.com/vTZafVkMBF— Sampdoria English (@sampdoria_en) 3 августа 2018 г.
Эта презентация является пародией на представление Криштиану Роналду в качестве игрока "старой синьоры".
Ранее сообщалось, что римская Рома при помощи социальных сетей настаивает на получении игрока Барселоны Лионеля Месси.
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