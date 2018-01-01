Сампдория представила своего новичка Роналду в стиле Ювентуса

Полузащитник Роналду Виейра стал игроком итальянской Сампдории.

Сампдория совершила трансфер полузащитника Лидса Роналду Виейры и постаралась привлечь к этому внимание благодаря нашумевшему трансферу Криштиану Роналду в Ювентус.

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Генуэзский клуб представил своего новичка, подписавшего пятилетнее соглашение, при помощи оригинальной графики. Трансфер 20-летнего футболиста обошелся Сампдории в 6,5 миллионов евро.

Эта презентация является пародией на представление Криштиану Роналду в качестве игрока "старой синьоры".

Ранее сообщалось, что римская Рома при помощи социальных сетей настаивает на получении игрока Барселоны Лионеля Месси.

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