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Бонуччи: Ювентус - мой дом

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Защитник Леонардо Бонуччи рад своему возвращению в Ювентус.
Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччи
twitter.com/juventusfc

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи неожиданно вернулся в Ювентус после проведенного сезона в Милане.

31-летний футболист стал частью сделки по Гонсало Игуаину и Маттио Кальдаре. Бонуччи прокомментировал свое возвращение в Турин и заявил, что здесь - его дом.

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“Трудно было предположить, что такое может произойти, это фантастика. Я очень взволнован. Турин - мой дом, Ювентус - это мой дом. Я рад тому, что вернулся сюда“, - приводит слова Бонуччи Football Italia.

Ранее сообщалось, что фанаты Ювентуса освистали Леонардо Бонуччи, когда он прибыл в Турин.

Напомним, Милан подписал нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина.

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Теги: Леонардо Бонуччи, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, трансфер
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