Фанаты Ювентуса освистали Бонуччи, вернувшегося в команду из Милана

Болельщики не очень довольны возвращением Леонардо Бонуччи.

Защитник Леонардо Бонуччи в четверг, 2 августа, прибыл в Турин, чтобы пройти медобследование в Ювентусе.

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Как сообщает ANSA, группа болельщиков “старой синьоры“ пришла встретить футболиста, однако вместо радостного приветствия освистала защитника. Это связано с тем, что после 7 лет выступлений за Ювентус в прошлом сезоне Бонуччи перебрался в Милан.

Отметим, что некоторые болельщики все же были довольны возвращением игрока и сделали с ним селфи, а также взяли автографы.

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Возвращение 31-летнего футболиста стало частью сделки между Ювентусом и Миланом по трансферу Гонсало Игуаина. Также к “старой синьоре“ присоединился защитник Маттиа Кальдара.

Напомним, защитник Леонардо Бонуччи подписал пятилетний контракт с Ювентусом. Официальная презентация футболиста состоится в пятницу, 3 августа.

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