Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рома своеобразным способом продолжает требовать от Барселоны Месси

Комментариев: 0
Римляне продолжают шутить над Барселоной из-за того, что они перехватили у римлян Малкома.
Лионель Месси в матче против Ромы
Лионель Месси в матче против Ромы
Getty Images

Рома сообщила имя нового коммерческого директора клуба. Им стал Франческо Кальво, который с 2015 года работал в Барселоне.

Читай также: Рома собирается подать в суд на Барселону из-за трансфера Малкома

“Франческо будет отвечать за увеличение доходов клуба во всем мире. Наша цель – обеспечить Роме возможность соперничать с другими клубами на самом высоком уровне.

Но трансфер Кальво ничего не меняет. Мы все еще хотим Месси!“, - заявил президент Ромы Джеймс Паллотта.

Напомним, Рома договорилась с Бордо о трансфере Малкома, однако Барселона перехватила футболиста, сделав более выгодное предложение. После этого президент римлян Джеймс Паллотта заявил, что готов простить каталонцев, если они отдадут им Лионеля Месси

Рома уже подколола Барселону, “заказав“ Месси у шведской компании IKEA.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Рома, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Малком, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, прикол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь