Рома своеобразным способом продолжает требовать от Барселоны Месси

Римляне продолжают шутить над Барселоной из-за того, что они перехватили у римлян Малкома.

Рома сообщила имя нового коммерческого директора клуба. Им стал Франческо Кальво, который с 2015 года работал в Барселоне.

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“Франческо будет отвечать за увеличение доходов клуба во всем мире. Наша цель – обеспечить Роме возможность соперничать с другими клубами на самом высоком уровне.

Но трансфер Кальво ничего не меняет. Мы все еще хотим Месси!“, - заявил президент Ромы Джеймс Паллотта.

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” 😂 pic.twitter.com/jXnUaaqUv6 — AS Roma English (@ASRomaEN) 2 августа 2018 г.

Напомним, Рома договорилась с Бордо о трансфере Малкома, однако Барселона перехватила футболиста, сделав более выгодное предложение. После этого президент римлян Джеймс Паллотта заявил, что готов простить каталонцев, если они отдадут им Лионеля Месси.

Рома уже подколола Барселону, “заказав“ Месси у шведской компании IKEA.

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