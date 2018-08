Рома своеобразным способом продолжает требовать от Барселоны Месси

Рома сообщила имя нового коммерческого директора клуба. Им стал Франческо Кальво, который с 2015 года работал в Барселоне.

“Франческо будет отвечать за увеличение доходов клуба во всем мире. Наша цель – обеспечить Роме возможность соперничать с другими клубами на самом высоком уровне.

Но трансфер Кальво ничего не меняет. Мы все еще хотим Месси!“, - заявил президент Ромы Джеймс Паллотта.

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” 😂 pic.twitter.com/jXnUaaqUv6