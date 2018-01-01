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Бонуччи прибыл в Турин, чтобы стать одноклубником Роналду

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Защитник Леонардо Бонуччи прилетел в Турин.
Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччи
Getty Images

Защитник Милана Леонардо Бонуччи прибыл в Турин, где пройдет медосмотр в Ювентусе.

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Об этом сообщается на официальной страничке “старой синьоры“ в Twitter. После прохождения медосмотра Бонуччи подпишет пятилетний контракт с туринским клубом.

В скором времени в Турин прилетит защитник Милана Маттиа Кальдара, который также пройдет медосмотр в Ювентусе. 

Напомним, защитники Милана Леонардо Бонуччи и Маттиа Кальдара стали частью сделки по игроку Ювентуса Гонсало Игуаину, который прилетел в Милан для прохождения медосмотра и заключения соглашения.

Сообщались также финансовые детали сделки по трансферу Игуаина, Бонуччи и Кальдары.

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Теги: Леонардо Бонуччи, Милан, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, трансфер
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