Бонуччи прибыл в Турин, чтобы стать одноклубником Роналду
Защитник Милана Леонардо Бонуччи прибыл в Турин, где пройдет медосмотр в Ювентусе.
Читай также: Роналду провел первую тренировку в Ювентусе
Об этом сообщается на официальной страничке “старой синьоры“ в Twitter. После прохождения медосмотра Бонуччи подпишет пятилетний контракт с туринским клубом.
🛬 @bonucci_leo19 touches down in Turin. pic.twitter.com/71g0kF0ai1— JuventusFC (@juventusfcen) 2 августа 2018 г.
В скором времени в Турин прилетит защитник Милана Маттиа Кальдара, который также пройдет медосмотр в Ювентусе.
Напомним, защитники Милана Леонардо Бонуччи и Маттиа Кальдара стали частью сделки по игроку Ювентуса Гонсало Игуаину, который прилетел в Милан для прохождения медосмотра и заключения соглашения.
Сообщались также финансовые детали сделки по трансферу Игуаина, Бонуччи и Кальдары.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил