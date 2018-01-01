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Стали известны финансовые условия Игуаина в Милане

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Появилась информация о деталях сделки между Ювентусом и Миланом.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин перейдет в Милан в обмен на защитников Леонардо Бонуччи и Маттиа Кальдара. Стали известны финансовые подробности этой сделки.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Милан выплатит 18 миллионов евро за аренду футболиста на один сезон, а потом выкупит его за 36 миллионов евро. Зарплата аргентинца составит 9,5 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что в течение трех лет часть зарплаты футболиста в размере 1 миллион евро будет платить Ювентус из-за того, что его контракт со “старой синьорой“ рассчитан еще на три года.

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Защитники Милана были оценены в 35 миллионов евро каждый. Обмен игроками будет произведен без доплат. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено сегодня. Игроки Милана подпишут пятилетний контракт с Ювентусом.

Бонуччи будет получать 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы, что на 2,5 миллиона евро меньше, чем в Милане. Зарплата Кальдары составит 2 миллиона евро за сезон.

Напомним, форвард Ювентуса Гонсало Игуаин прибыл в Милан для прохождения медосмотра.

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Теги: Гонсало Игуаин, Ювентус, Леонардо Бонуччи, Милан, чемпионат Италии по футболу, трансфер, сделка, футбол
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