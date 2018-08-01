Игуаин прилетел в Милан, чтобы оформить трансфер

Гонсало Игуаин практически стал игроком Милана.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин покинул Турин и прибыл в Милан, где должен завершить сделку по переходу в одноименный клуб.

Известие о приезде аргентинца привлекло сотни фанатов, которые с радостью поприветствовали его в Милане.

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“Самочувствие великолепное, уже 2 августа я пройду медосмотр и, надеюсь, заключу контракт. Хочу поприветствовать болельщиков Милана, но и поблагодарить фанатов Ювентуса - они всегда меня поддерживали.

Уверен, с Миланом мы сможем достигнуть самых высоких вершин“, - приводит слова Игуаина Calciomercato.

Напомним, форвард Гонсало Игуаин будет выступать в Милане на правах аренды.

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