Официально: Интер арендовал игрока Атлетико
Интер официально объявил о переходе защитника Атлетико Шиме Врсалько.
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Как сообщает пресс-служба клуба, хорватский футболист будет выступать в Италии до конца сезона на правах аренды. После окончания срока аренды Интер сможет выкупить футболиста, если захочет.
.@Vrsaljko è nerazzurro! 🙌⚫️🔵— Inter (@Inter) 1 августа 2018 г.
👉 https://t.co/T5GvsKeZp9#WelcomeVrsaljko #InterIsHere #FCIM pic.twitter.com/Gga6a2ff7t
За аренду Врсалько “нерадзурри“ заплатят 6,5 миллионов евро. В случае, если итальянцы решат его выкупить, то заплатят еще 17,5 миллионов.
Отметим, что 26-летний футболист стал вице-чемпионом ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.
Напомним, в скором времени к Шиме Врсалько в Интере может присоединиться его партнер по сборной Хорватии Лука Модрич, который был замечен в Италии во время отпуска.
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