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Официально: Интер арендовал игрока Атлетико

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Шиме Врсалько в сезоне 2018/19 будет выступать в Италии.
Шиме Врсалько
Шиме Врсалько
twitter.com/Inter

Интер официально объявил о переходе защитника Атлетико Шиме Врсалько.

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Как сообщает пресс-служба клуба, хорватский футболист будет выступать в Италии до конца сезона на правах аренды. После окончания срока аренды Интер сможет выкупить футболиста, если захочет.

За аренду Врсалько “нерадзурри“ заплатят 6,5 миллионов евро. В случае, если итальянцы решат его выкупить, то заплатят еще 17,5 миллионов.

Отметим, что 26-летний футболист стал вице-чемпионом ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.

Напомним, в скором времени к Шиме Врсалько в Интере может присоединиться его партнер по сборной Хорватии Лука Модрич, который был замечен в Италии во время отпуска.

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Теги: Интер, чемпионат Италии по футболу, аренда, Шиме Врсалько, Атлетико, футбол, контракт
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