Шиме Врсалько в сезоне 2018/19 будет выступать в Италии.

Интер официально объявил о переходе защитника Атлетико Шиме Врсалько.

Читай также: Официально: Защитник Барселоны перешел в Эвертон

Как сообщает пресс-служба клуба, хорватский футболист будет выступать в Италии до конца сезона на правах аренды. После окончания срока аренды Интер сможет выкупить футболиста, если захочет.

За аренду Врсалько “нерадзурри“ заплатят 6,5 миллионов евро. В случае, если итальянцы решат его выкупить, то заплатят еще 17,5 миллионов.

Отметим, что 26-летний футболист стал вице-чемпионом ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.

Напомним, в скором времени к Шиме Врсалько в Интере может присоединиться его партнер по сборной Хорватии Лука Модрич, который был замечен в Италии во время отпуска.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.