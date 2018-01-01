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Роналду в Ювентусе: Как прошла первая тренировка звездного форварда

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Криштиану Роналду впервые вышел на поле в Турине.
Криштиану Роналду с игроками Ювентуса
Криштиану Роналду с игроками Ювентуса
twitter.com/Cristiano

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду после прохождения тестов на физподготовку провел первую тренировку в новой команде.

Форвард опубликовал фото с тренировки в своих социальных сетях.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
twitter.com/Cristiano

На официальной страничке “старой синьоры“ в Twitter появилось видео первой тренировки португальца с другими игроками команды.

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Большая часть команды находится в США, а в Турине занимаются игроки, которые участвовали в чемпионате мира в России. Специально для них тренера подготовили индивидуальную программу.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
twitter.com/juventusfc

33-летний нападающий показал мастер-класс в ударах по воротам, отправив мяч в сетку ударом под перекладину.

Ранее сообщалось, что по результатам медосмотра в Ювентусе форварда Криштиану Роналду можно сравнить с 20-летним футболистом.

Отмечалось, что пост португальца о трансфере в туринский клуб попал в топ-5 самых популярных публикаций в Instagram.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, тренировка
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