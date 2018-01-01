Роналду в Ювентусе: Как прошла первая тренировка звездного форварда

Криштиану Роналду впервые вышел на поле в Турине.

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду после прохождения тестов на физподготовку провел первую тренировку в новой команде.

Форвард опубликовал фото с тренировки в своих социальных сетях.

Криштиану Роналду twitter.com/Cristiano

На официальной страничке “старой синьоры“ в Twitter появилось видео первой тренировки португальца с другими игроками команды.

Corse ✅ Sorrisi ✅ Crossbar Challenge ✅



Un altro giorno di ⚽️💪😃 per i nazionali al JTC!#ForzaJuve pic.twitter.com/BvLD78mW4O — JuventusFC (@juventusfc) 31 июля 2018 г.

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Большая часть команды находится в США, а в Турине занимаются игроки, которые участвовали в чемпионате мира в России. Специально для них тренера подготовили индивидуальную программу.

Криштиану Роналду twitter.com/juventusfc

33-летний нападающий показал мастер-класс в ударах по воротам, отправив мяч в сетку ударом под перекладину.

Ранее сообщалось, что по результатам медосмотра в Ювентусе форварда Криштиану Роналду можно сравнить с 20-летним футболистом.

Отмечалось, что пост португальца о трансфере в туринский клуб попал в топ-5 самых популярных публикаций в Instagram.

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