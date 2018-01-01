Роналду в Ювентусе: Как прошла первая тренировка звездного форварда
Новичок Ювентуса Криштиану Роналду после прохождения тестов на физподготовку провел первую тренировку в новой команде.
Форвард опубликовал фото с тренировки в своих социальных сетях.
На официальной страничке “старой синьоры“ в Twitter появилось видео первой тренировки португальца с другими игроками команды.
Corse ✅ Sorrisi ✅ Crossbar Challenge ✅— JuventusFC (@juventusfc) 31 июля 2018 г.
Un altro giorno di ⚽️💪😃 per i nazionali al JTC!#ForzaJuve pic.twitter.com/BvLD78mW4O
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Большая часть команды находится в США, а в Турине занимаются игроки, которые участвовали в чемпионате мира в России. Специально для них тренера подготовили индивидуальную программу.
33-летний нападающий показал мастер-класс в ударах по воротам, отправив мяч в сетку ударом под перекладину.
Crossbar challenge per chiudere la giornata 🥅— JuventusFC (@juventusfc) 31 июля 2018 г.
Inizia @Cristiano 🔝 pic.twitter.com/MQOd14oHr6
Ранее сообщалось, что по результатам медосмотра в Ювентусе форварда Криштиану Роналду можно сравнить с 20-летним футболистом.
Отмечалось, что пост португальца о трансфере в туринский клуб попал в топ-5 самых популярных публикаций в Instagram.
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