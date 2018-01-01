Игуаин будет выступать в Милане на правах аренды

Нападающий Ювентуса покинет команду в ближайшее время.

Милан и Ювентус договорились об условиях аренды нападающего "старой синьоры" Гонсало Игуаина.

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Как сообщает Sky Sports, Милан арендует аргентинца за 18 миллионов евро, а через год сможет выкупить его за 36 миллионов евро. Издание отмечает, что "россонери" уже достигли договоренности с Игуаином по условиям личного контракта.

В обмен на аренду Игуаина Ювентус сможет провести переговоры с Леонардо Бонуччи и Маттиа Кальдарой. О сделках могут объявить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что новичок Ювентуса Криштиану Роналду провел первую тренировку в Турине, на которой также присутствовал Гонсало Игуаин.

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