Кьеллини - о трансфере Роналду: Когда я услышал об этом, то сказал, что это нереально

Джорджо Кьеллини не сразу поверил в то, что Криштиану Роналду может стать его одноклубником.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал о своей реакции на новость о переходе Криштиану Роналду из Реала в туринский клуб.

Читай также: Трансфер Роналду в Ювентус создал проблемы создателям FIFA 19

“Вначале никто ничего не знал точно о трансфере Роналду. Когда я впервые услышал об этом, то сказал своим друзьям, что это нереально. Но на следующий день я уже изменил свое мнение, считая, что это возможно.

С таким менеджером и директором, как в Ювентусе, этот трансфер мог осуществиться. Наш клуб растет из года в год, и нам был необходим такой победитель и лидер, как Криштиану.

Читай также: Удивительный Роналду: Медосмотр показал, что его можно сравнить с 20-летним футболистом

Мы рады, что он пришел к нам. Все в клубе - футболисты, менеджеры, директора, - готовы работать и расти вместе с Роналду. Надеемся, что благодаря ему мы сможем достигнуть тех целей, которые перед нами стоят, и достичь новых высот“, - приводит слова Кьеллини Goal.com.

Ранее сообщалось, что легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон отказался комментировать трансфер Криштиану Роналду в туринский клуб.

Отмечалось, что португалец провел первую тренировку в новом клубе.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.