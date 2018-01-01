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Роналду провел первую тренировку в Ювентусе

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Звездный новичок Ювентуса начал подготовку к новому сезону.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
twitter.com/juventusfc

Нападающий Криштиану Роналду прибыл в Турин и в понедельник, 30 июля, провел свою первую тренировку в Ювентусе.

Португалец прибыл на базу клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону.

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Команда находится в США, где проводит предсезонное турне, а те игроки “старой синьоры“, которые участвовали в ЧМ-2018, готовятся по индивидуальной программе в Турине.

Криштиану Роналду провел первую тренировку в Ювентусе
Криштиану Роналду провел первую тренировку в Ювентусе
twitter.com/juventusfc

Вместе с Роналду в Италии сейчас находятся Родриго Бентанкур, Дуглас Коста, Хуан Куадрадо, Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.

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Роналду и его партнеры по команде прошли специальные тесты на физподготовку, в ходе которых тренеры определили план работы и объем тренировок на ближайшие дни.

Криштиану Роналду провел первую тренировку в Ювентусе
Криштиану Роналду провел первую тренировку в Ювентусе
twitter.com/juventusfc

Напомним, Криштиану Роналду перешел в Ювентус за 112 миллионов евро. Он подписал 4-летний контракт, по которому будет получать 30 миллионов евро за сезон.

Свой трансфер в туринский клуб Роналду отпраздновал в кругу семьи в Греции, после чего оставил щедрые чаевые сотрудникам отеля.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, тренировка
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