Игрок Ювентуса удивительным финтом отправил мяч в баскетбольное кольцо

Миралем Пьянич весело провел время с баскетболистом Кеннетом Фаридом.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич на своей страничке в Instagram опубликовал видео, на котором он крутым финтом отправил мяч в баскетбольное кольцо.

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Пьянич был ассистентом американского баскетболиста Кеннета Фарида, выступающего в НБА за Денвер. По задумке футболист должен был лишь подбросить мяч в воздух, чтобы Фарид завершил финт забросом в кольцо.

Однако вышло эффектнее - Пьянич круто закрутил мяч и он влетел в кольцо. “Кеннет, как ты думаешь? Не плохо“, - написал Пьянич под публикацией.

Напомним, в услугах полузащитника Ювентуса Миралема Пьянича заинтересован ПСЖ.

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