Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Ювентуса удивительным финтом отправил мяч в баскетбольное кольцо

Комментариев: 0
Миралем Пьянич весело провел время с баскетболистом Кеннетом Фаридом.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич на своей страничке в Instagram опубликовал видео, на котором он крутым финтом отправил мяч в баскетбольное кольцо.

Читай также: Клопп ворвался на пресс-конференцию Гвардиолы и вынудил испанца уйти

Пьянич был ассистентом американского баскетболиста Кеннета Фарида, выступающего в НБА за Денвер. По задумке футболист должен был лишь подбросить мяч в воздух, чтобы Фарид завершил финт забросом в кольцо.

Однако вышло эффектнее - Пьянич круто закрутил мяч и он влетел в кольцо. “Кеннет, как ты думаешь? Не плохо“, - написал Пьянич под публикацией.

 

@kennethfaried35 what do you think ? 🤔 Not BAD 😜 🤷🏻‍♂️

Публикация от Miralem Pjanić (@miralem_pjanic)

Напомним, в услугах полузащитника Ювентуса Миралема Пьянича заинтересован ПСЖ.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Миралем Пьянич, Ювентус, футбол, вне игры, баскетбол, прикол, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь