Легендарный вратарь Ювентуса отказался комментировать трансфер Роналду

Джанлуиджи Буффон готовится к новому сезону в ПСЖ.

Знаменитый голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон не стал комментировать трансфер Криштиану Роналду в туринский клуб.

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"Решения, которые принимает Ювентус, теперь интересуют меня лишь как болельщика. Бесспорно, Ювентус - великолепный клуб, как и ПСЖ. Эти команды делают все возможное, чтобы быть максимально конкурентоспособными.

Так было в прошлом, и именно так будет в будущем", - приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, Джанлуиджи Буффон покинул Ювентус после 17-летней карьеры в клубе и подписал контракт с ПСЖ.

Позже "старая синьора" объявила о трансфере Криштиану Роналду за 112 миллионов евро. Португалец уже прилетел в Турин, чтобы начать подготовку к новому сезону.

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