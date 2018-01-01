Роналду прилетел в Турин, где начнет подготовку к новому сезону

Звездный португалец будет заниматься по индивидуальной программе.

Роналду прилетел в Турин, чтобы начать подготовку к сезону thesun.co.uk

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду прилетел в Турин.

После подписания соглашения с Ювентусом португалец получил небольшой отпуск, который провел в Китае по личным делам.

Роналду прилетел в Турин, чтобы начать подготовку к сезону thesun.co.uk

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Футболист прилетел в Турин в воскресенье, 29-го июля, на своем частном самолете. Встречать Роналду пришли фанаты, которые издалека записали видео и поздоровались с звездным форвардом, а также представители прессы.

В понедельник, 30-го июля, Роналду начнет подготовку к новому сезону в составе “старой синьоры“.

Роналду прилетел в Турин, чтобы начать подготовку к сезону thesun.co.uk

Однако нападающему придется тренироваться по индивидуальной программе - команда находится на предсезонном сборе в США.

Напомним, Криштиану Роналду перешел в Ювентус за 112 миллионов евро. Его контракт рассчитан на четыре года, а получать он будет 30 миллионов евро за сезон.

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Отметим, что трансфер Роналду в Ювентус создал проблемы создателям FIFA 19.

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