Роналду прилетел в Турин, где начнет подготовку к новому сезону
Новичок Ювентуса Криштиану Роналду прилетел в Турин.
После подписания соглашения с Ювентусом португалец получил небольшой отпуск, который провел в Китае по личным делам.
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Футболист прилетел в Турин в воскресенье, 29-го июля, на своем частном самолете. Встречать Роналду пришли фанаты, которые издалека записали видео и поздоровались с звездным форвардом, а также представители прессы.
He is in #CR7 #Juve #Juventus— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) 29 июля 2018 г.
via @LoreBetto pic.twitter.com/2n68M737AX
В понедельник, 30-го июля, Роналду начнет подготовку к новому сезону в составе “старой синьоры“.
Однако нападающему придется тренироваться по индивидуальной программе - команда находится на предсезонном сборе в США.
Напомним, Криштиану Роналду перешел в Ювентус за 112 миллионов евро. Его контракт рассчитан на четыре года, а получать он будет 30 миллионов евро за сезон.
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Отметим, что трансфер Роналду в Ювентус создал проблемы создателям FIFA 19.
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