Президент Ромы готов принять извинения Барселоны, если им отдадут Месси

Джеймс Паллотта прокомментировал срыв трансфера Малкома.

Президент Ромы Джеймс Паллотта прокомментировал срыв трансфера форварда Бордо Малкома.

Читай также: Официально: Голкипер сборной Швеции занял место Алиссона в Роме

“Барселона вмешалась и поступила неэтично. Мончи уже договорился с агентом Малкома и соглашение было достигнуто. Мы пообщались с юристами и, вероятно, Бордо придется дать показания по этому делу. Возможно, мы пойдем в суд.

Читай также: Президент Ромы заплатил штраф за купание в римском фонтане после победы над Барселоной

Я получил извинения от Барселоны, но не принял их. Я приму извинения в том случае, если Барселона отдаст нам Месси. Могу заверить, что мы не прекратим отношения с Барселоной. Этот клуб больше, чем наш, так что в будущем мы будем сотрудничать“, - приводит слова Паллотты Football Italia со ссылкой на SiriusXM.

Напомним, нападающий Бордо Малком готовился к трансферу в Рому, однако стал игроком Барселоны.

Ситуацию прокомментировал спортивный директор римлян Мончи, сообщив, что они могут подать в суд на Барселону.

Ранее сообщалось, что президент Ромы Джеймс Паллотта призвал УЕФА внедрить видеоповторы в Лигу чемпионов.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.