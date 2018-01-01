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Президент Ромы готов принять извинения Барселоны, если им отдадут Месси

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Джеймс Паллотта прокомментировал срыв трансфера Малкома.
Джеймс Паллотта
Джеймс Паллотта
Getty Images

Президент Ромы Джеймс Паллотта прокомментировал срыв трансфера форварда Бордо Малкома.

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“Барселона вмешалась и поступила неэтично. Мончи уже договорился с агентом Малкома и соглашение было достигнуто. Мы пообщались с юристами и, вероятно, Бордо придется дать показания по этому делу. Возможно, мы пойдем в суд.

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Я получил извинения от Барселоны, но не принял их. Я приму извинения в том случае, если Барселона отдаст нам Месси. Могу заверить, что мы не прекратим отношения с Барселоной. Этот клуб больше, чем наш, так что в будущем мы будем сотрудничать“, - приводит слова Паллотты Football Italia со ссылкой на SiriusXM.

Напомним, нападающий Бордо Малком готовился к трансферу в Рому, однако стал игроком Барселоны.

Ситуацию прокомментировал спортивный директор римлян Мончи, сообщив, что они могут подать в суд на Барселону.

Ранее сообщалось, что президент Ромы Джеймс Паллотта призвал УЕФА внедрить видеоповторы в Лигу чемпионов.

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Теги: Джеймс Палотта, Рома, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Малком, Барселона, Бордо, футбол, вне игры
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