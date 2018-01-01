Рома собирается подать в суд на Барселону из-за трансфера Малкома
Спортивный директор Ромы Мончи прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего Бордо Малкома, который стал игроком Барселоны.
“Нас устраивала кандидатура Малкома, он мог хорошо усилить нашу команду. Мы переговорили с Бордо и пришли к соглашению со всеми сторонами сделки. Мы получили разрешение на вылет игрока в Рим для прохождения медосмотра.
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Мне позвонил президент Бордо и попросил сделать официальное заявление. Я был против, ведь есть правила, но он настоял. Через час после этого стало известно об интересе Барселоны. Мы ускоряли завершение этой сделки именно потому, что на Малкома претендовали другие клубы.
И тут мне позвонил один из агентов игрока и сообщил, что Бордо отозвал разрешение на медосмотр. Я связался с клубом и они сообщили, что Барселона сделала предложение лучше, чем мы. Глава Бордо предложил улучшить предложение, но я был против - мы уже достигли договоренности. Но он заявил, что никаких подписей не было.
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Президент Ромы дал добро на повышение суммы трансфера, но французы потребовали официальных бумаг. Мы подготовили документы и ждали разрешения на медосмотр Малкома в Риме. Но тут мне сообщили, что мы должны сделать новое предложение, поскольку Барселона настаивает на трансфере. Я отказал.
Вот так все и произошло. Сейчас мы консультируемся внутри клуба и рассматриваем возможность обращения в суд. Это правда, что никаких подписей не было, но у нас есть переписки с агентами и президентом, и они подтверждают наши слова.
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Я хочу обратиться к болельщикам. Мне жаль, что так произошло, но считаю, что мы договорились с Бордо и даже улучшили предложение. Президент Паллотта решился предложить отличные условия, но когда переговоры превратились в аукцион, мы решили из них выйти.
Мы продолжаем старательно работать, ищем игрока, который бы хотел перейти в Рому и не уступал Малкому“, - приводит слова Мончи официальный сайт Ромы.
Ранее сообщалось, что Рома продала своего голкипера Алиссона в Ливерпуль за рекордную в истории футбола сумму.
На его места римляне подписали вратаря сборной Швеции Робина Ольсена.
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