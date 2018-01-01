Рома собирается подать в суд на Барселону из-за трансфера Малкома

Каталонцы перехватили у римлян форварда Бордо, и теперь могут быть за это наказаны.

Спортивный директор Ромы Мончи прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего Бордо Малкома, который стал игроком Барселоны.

“Нас устраивала кандидатура Малкома, он мог хорошо усилить нашу команду. Мы переговорили с Бордо и пришли к соглашению со всеми сторонами сделки. Мы получили разрешение на вылет игрока в Рим для прохождения медосмотра.

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Мне позвонил президент Бордо и попросил сделать официальное заявление. Я был против, ведь есть правила, но он настоял. Через час после этого стало известно об интересе Барселоны. Мы ускоряли завершение этой сделки именно потому, что на Малкома претендовали другие клубы.

И тут мне позвонил один из агентов игрока и сообщил, что Бордо отозвал разрешение на медосмотр. Я связался с клубом и они сообщили, что Барселона сделала предложение лучше, чем мы. Глава Бордо предложил улучшить предложение, но я был против - мы уже достигли договоренности. Но он заявил, что никаких подписей не было.

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Президент Ромы дал добро на повышение суммы трансфера, но французы потребовали официальных бумаг. Мы подготовили документы и ждали разрешения на медосмотр Малкома в Риме. Но тут мне сообщили, что мы должны сделать новое предложение, поскольку Барселона настаивает на трансфере. Я отказал.

Вот так все и произошло. Сейчас мы консультируемся внутри клуба и рассматриваем возможность обращения в суд. Это правда, что никаких подписей не было, но у нас есть переписки с агентами и президентом, и они подтверждают наши слова.

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Я хочу обратиться к болельщикам. Мне жаль, что так произошло, но считаю, что мы договорились с Бордо и даже улучшили предложение. Президент Паллотта решился предложить отличные условия, но когда переговоры превратились в аукцион, мы решили из них выйти.

Мы продолжаем старательно работать, ищем игрока, который бы хотел перейти в Рому и не уступал Малкому“, - приводит слова Мончи официальный сайт Ромы.

Ранее сообщалось, что Рома продала своего голкипера Алиссона в Ливерпуль за рекордную в истории футбола сумму.

На его места римляне подписали вратаря сборной Швеции Робина Ольсена.

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