Итальянская Рома подписала вратаря на замену Алиссону, который перешел в Ливерпуль.

Рома нашла подходящую замену на вратарскую позицию после перехода Алиссона в Ливерпуль за рекордные 62,5 миллиона евро.

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Как сообщает пресс-служба Ромы, новым голкипером клуба станет вратарь Копенгагена и сборной Швеции Робин Ольсен. 28-летний голкипер уже прибыл в Рим, где его встретили восторженные фанаты.

Робин Ольсен asroma.com/en

Ольсен с радостью фотографировался с болельщиками и раздавал автографы.

Робин Ольсен asroma.com/en

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На ЧМ-2018 в составе сборной Швеции Ольсен принял участие в семи матчах и пропустил пять голов. По информации СМИ, трансфер Ольсена обойдется Роме в 8,5 миллиона евро.

Робин Ольсен asroma.com/en

Ранее сообщалось, что скандальный полузащитник Ромы Раджа Найнгголан стал игроком Интера.

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