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Роналду попросил Ювентус купить игрока Барселоны

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Звездный новичок Ювентуса предложил клубу приобрести Андре Гомеша.
Андре Гомеш
Андре Гомеш
Getty Images

Полузащитник Барселоны Андре Гомеш может стать игроком Ювентуса.

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Как сообщает Don Balon, к руководству клуба лично обратился новичок "старой синьоры" Криштиану Роналду с просьбой о переходе Гомеша. Футболисты вместе играли в сборной Португалии и хорошо знакомы по играм в чемпионате Испании.

Роналду считает, что Гомеш сможет прийти к пику формы, играя рядом с ним. Ювентус одобрил трансфер и начнет переговоры с руководством Барселоны.

Напомним, в конце мая в СМИ сообщали, что полузащитник Барселоны Андре Гомеш собрал свои вещи и увез их с базы клуба.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Андре Гомеш, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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