Звездный новичок Ювентуса предложил клубу приобрести Андре Гомеша.

Полузащитник Барселоны Андре Гомеш может стать игроком Ювентуса.

Читай также: Удивительный Роналду: Медосмотр показал, что его можно сравнить с 20-летним футболистом

Как сообщает Don Balon, к руководству клуба лично обратился новичок "старой синьоры" Криштиану Роналду с просьбой о переходе Гомеша. Футболисты вместе играли в сборной Португалии и хорошо знакомы по играм в чемпионате Испании.

Роналду считает, что Гомеш сможет прийти к пику формы, играя рядом с ним. Ювентус одобрил трансфер и начнет переговоры с руководством Барселоны.

Напомним, в конце мая в СМИ сообщали, что полузащитник Барселоны Андре Гомеш собрал свои вещи и увез их с базы клуба.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.