Результаты обследования 33-летнего Криштиану Роналду в Ювентусе впечатляют.

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду по прибытию в Турин прошел медосмотр. Результаты обследования оказались впечатляющими.

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Как сообщает The Sun со ссылкой на AS, физическое состояние 33-летнего португальца можно сравнить с 20-летним футболистом.

Например, процент жира у Роналду составляет 7%, при том, что среднее значение для 33-летних игроков равняется 10-11%. А процент мышечной массы равен 50% при среднем значении 46%.

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Издание отмечает, что именно у Роналду был зафиксирован самый быстрый рывок на чемпионате мира - 33,98 км/час. Вспомнили также и феноменальный гол португальца в ворота Ювентуса, который он забил бисиклетой на высоте 2,23 метра.

Напомним, Ювентус показал, как прошел первый день Криштиану Роналду в Турине.

Также стало известно, когда португалец дебютирует за новый клуб.

Отмечалось, что пост Роналду о трансфере в Ювентус попал в топ-5 самых популярных публикаций в Instagram.

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