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Легенда Милана и Ювентуса стал футбольным экспертом

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Андреа Пирло получил работу в Sky Sports.
Андреа Пирло
Андреа Пирло
Getty Images

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло стал экспертом популярного телеканала Sky Sports. Бывший футболист войдет в команду экспертов по матчам чемпионата Италии.

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Как сообщает Mirror, вместе с Пирло будут работать Джанлука Виалли, Фабио Капелло, Алессандро дель Пьеро и Эстебан Камбьяссо.

Ранее штаб экспертов телеканала покинул Тьерри Анри, а привлечь Джона Терри у представителей Sky Sports не получилось.

Ранее сообщалось, что легендарный Андреа Пирло вместе с другими великими игроками отправился на тренерские курсы УЕФА.

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Теги: Андреа Пирло, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, эксперт, работа
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