Звездный бразилец прокомментировал самый громкий трансфер этого лета.

Лидер ПСЖ Неймар высказал свое мнение относительно трансфера форварда Криштиану Роналду из Реала в Ювентус.

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"Переход Роналду в Ювентус - значимое событие. Он изменит итальянский футбол. Благодаря Роналду футбол в Италии станет таким же, каким был в моем детстве.

Криштиану - великий игрок, он настоящая легенда футбола и гений, и мы должны уважать его и его решение", - приводит слова Неймара интернет-портал Goal.

Напомним, после известия о переходе Криштиану Роналду в Ювентус сообщалось, что Неймар стал сомневаться в целесообразности перехода в Реал.

Отмечалось, что ПСЖ готов предложить бразильцу колоссальную зарплату, чтобы удержать его в команде.

Позже Неймар заявил, что останется в ПСЖ на следующий сезон.

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