Неймар - о трансфере Роналду: Он изменит итальянский футбол
Лидер ПСЖ Неймар высказал свое мнение относительно трансфера форварда Криштиану Роналду из Реала в Ювентус.
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"Переход Роналду в Ювентус - значимое событие. Он изменит итальянский футбол. Благодаря Роналду футбол в Италии станет таким же, каким был в моем детстве.
Криштиану - великий игрок, он настоящая легенда футбола и гений, и мы должны уважать его и его решение", - приводит слова Неймара интернет-портал Goal.
Напомним, после известия о переходе Криштиану Роналду в Ювентус сообщалось, что Неймар стал сомневаться в целесообразности перехода в Реал.
Отмечалось, что ПСЖ готов предложить бразильцу колоссальную зарплату, чтобы удержать его в команде.
Позже Неймар заявил, что останется в ПСЖ на следующий сезон.
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