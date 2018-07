Ювентус сообщил, что полностью продал все абонементы на сезон 2018/19.

С 4 по 18 июля приоритетное право покупки абонементов было у прошлогодних владельцев абонементов. Всего туринцы продлили 25300 абонементов. С 19 июля приобрести абонементы могли члены официального фан-клуба J1897.

Всего за одни сутки болельщики “старой синьоры“ выкупили оставшиеся абонементы. Все остальные смогут посещать матчи, приобретая разовые билеты.

Juventus season tickets have today sold out!



👏👏👏 Thank you for your support Bianconeri.



➡️ https://t.co/2Q709rxWk2 pic.twitter.com/LZa7WaxNug