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Ювентус всего за сутки продал все абонементы на сезон 2018/19

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Трансфер Криштиану Роналду положительно сказался на продаже сезонных абонементов.
Ювентус всего за сутки продал все абонементы на сезон 2018/19
Ювентус всего за сутки продал все абонементы на сезон 2018/19
Getty Images

Ювентус сообщил, что полностью продал все абонементы на сезон 2018/19.

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С 4 по 18 июля приоритетное право покупки абонементов было у прошлогодних владельцев абонементов. Всего туринцы продлили 25300 абонементов. С 19 июля приобрести абонементы могли члены официального фан-клуба J1897.

Всего за одни сутки болельщики “старой синьоры“ выкупили оставшиеся абонементы. Все остальные смогут посещать матчи, приобретая разовые билеты.

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“Желание фанатов увидеть новых героев “бянконери“ на Альянц Стадиуме в этом сезоне невероятно высоко. Об этом явно свидетельствует успешно выполненная задача по продаже абонементов, которую мы ставили перед собой“, - сказано в пресс-релизе на официальном сайте Ювентуса.

Такой ажиотаж был вызван громким трансфером Криштиану Роналду из Реала. Также Ювентус подписал таких игроков, как Эмре Джан, Маттиа Перин, Леонардо Спинацолла и Жоау Канселу. 

Ранее сообщалось что новичок Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал крутые фотографии со стадиона в Турине.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, абонементы
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