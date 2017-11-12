Пост Роналду о переходе в Ювентус вошел в топ-5 самых популярных публикаций в Instagram

Более 11 миллионов человек поставили лайк под публикацией звездного португальца.

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду получает миллионы лайков и бьет мировые рекорды в сети Instagram, в том числе и собственные.

Португалец сделал публикацию о своем трансфере в туринский клуб, которая всего за день набрала более 11 миллионов лайков.

Forza Juve! #FinoAllaFine Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 16 Июл 2018 в 11:34 PDT

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Это вторая по количеству лайков публикация Роналду после его собственного поста о рождении дочери, которая собрала почти 11,5 миллионов лайков.

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Больше лайков собрали лишь публикации Джастина Бибера о его женитьбе (12,6 миллионов лайков) и телезвезды Кайли Дженнер, которая заняла сразу два первых места с фотографиями своего сына (13 и 18 миллионов лайков).

Стоит отметить, что из топ-20 самых популярных публикаций в Instagram новичку Ювентуса принадлежит 7 постов.

Ранее сообщалось, что фанаты Наполи отреагировали на переход Криштиану Роналду в Ювентус продажей туалетной бумаги с его изображением.

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