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Пост Роналду о переходе в Ювентус вошел в топ-5 самых популярных публикаций в Instagram

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Более 11 миллионов человек поставили лайк под публикацией звездного португальца.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду получает миллионы лайков и бьет мировые рекорды в сети Instagram, в том числе и собственные.

Португалец сделал публикацию о своем трансфере в туринский клуб, которая всего за день набрала более 11 миллионов лайков.

 

Forza Juve! #FinoAllaFine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Это вторая по количеству лайков публикация Роналду после его собственного поста о рождении дочери, которая собрала почти 11,5 миллионов лайков.

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Больше лайков собрали лишь публикации Джастина Бибера о его женитьбе (12,6 миллионов лайков) и телезвезды Кайли Дженнер, которая заняла сразу два первых места с фотографиями своего сына (13 и 18 миллионов лайков).

Стоит отметить, что из топ-20 самых популярных публикаций в Instagram новичку Ювентуса принадлежит 7 постов.

Ранее сообщалось, что фанаты Наполи отреагировали на переход Криштиану Роналду в Ювентус продажей туалетной бумаги с его изображением.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, соцсети, публикация, фото
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Источник: Спорт bigmir)net

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