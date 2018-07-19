Фанаты Наполи создали туалетную бумагу с изображением Роналду
В итальянской серии А существует противостояние между туринским Ювентусом и неаполитанским Наполи. В минувшем сезоне “старая синьора“ всего лишь на 4 очка превзошла “партенопейцев“.
Читай также: Игроки Зенита, вдохновленные Неймаром, повторили его симуляции на ЧМ-2018
Противостояние клубов затрагивает и их болельщиков. В Неаполе фанаты в интересной манере отреагировали на громкий трансфер Криштиану Роналду в Ювентус. В продажу поступила туалетная бумага с изображением звездного португальца.
Читай также: Субашич спас Виду от падения с автобуса во время катания сборной Хорватии по городу
Творчество местных умельцев не ограничивается лишь шуткой над 33-летним форвардом, ведь желающие могут приобрести туалетную бумагу с изображением эмблем других команд: Ювентуса, Баварии, Ромы, Челси, Монако или же Торино.
Подобным образом неаполитанцы отреагировали на переход Гонсало Игуаина из Наполи в Ювентус.
Смотрите также как отреагировали соцсети на трансфер Криштиану Роналду в Ювентус.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил