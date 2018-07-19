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Фанаты Наполи создали туалетную бумагу с изображением Роналду

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Неаполитанцы интересным способом отреагировали на громкое подписание Ювентуса.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
twitter.com/juventusfc

В итальянской серии А существует противостояние между туринским Ювентусом и неаполитанским Наполи. В минувшем сезоне “старая синьора“ всего лишь на 4 очка превзошла “партенопейцев“.

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Противостояние клубов затрагивает и их болельщиков. В Неаполе фанаты в интересной манере отреагировали на громкий трансфер Криштиану Роналду в Ювентус. В продажу поступила туалетная бумага с изображением звездного португальца.

В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Криштиану Роналду
В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Криштиану Роналду
futbolete.com

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Творчество местных умельцев не ограничивается лишь шуткой над 33-летним форвардом, ведь желающие могут приобрести туалетную бумагу с изображением эмблем других команд: Ювентуса, Баварии, Ромы, Челси, Монако или же Торино.

В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Криштиану Роналду
В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Криштиану Роналду
futbolete.com

Подобным образом неаполитанцы отреагировали на переход Гонсало Игуаина из Наполи в Ювентус.

Смотрите также как отреагировали соцсети на трансфер Криштиану Роналду в Ювентус.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Наполи, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, фото, прикол
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  19.07.2018, 10:47
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