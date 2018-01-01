Стало известно, когда Роналду дебютирует за Ювентус

Криштиану Роналду впервые сыграет в футболке нового клуба в августе.

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду дебютирует за новый клуб в воскресенье, 12 августа, в традиционном товарищеском матче с молодежной командой туринцев.

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Как сообщает ESPN, португалец начнет тренироваться со "старой синьорой" в понедельник, 30 июля, и не примет участия в матчах Международного кубка чемпионов и Матче всех звезд MLS. Издание отмечает, что Роналду и игроки Ювентуса, которые принимали участие в матчах плей-офф ЧМ-2018, не полетят с клубом в турне по США.

Эти футболисты будут готовиться к новому сезону в Италии, а 12 августа проведут встречу с молодежкой в Виллар-Перозе - родной коммуне владельца клуба Андреа Аньелли.

Напомним, в Ювентусе рассказали, когда появилась идея о покупке Криштиану Роналду у Реала.

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