Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, когда Роналду дебютирует за Ювентус

Комментариев: 0
Криштиану Роналду впервые сыграет в футболке нового клуба в августе.
Криштиану Роналду и Массимилиано Аллегри
Криштиану Роналду и Массимилиано Аллегри
juventus.com

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду дебютирует за новый клуб в воскресенье, 12 августа, в традиционном товарищеском матче с молодежной командой туринцев.

Читай также: Роналду в Ювентусе: Как прошел первый день звездного футболиста в Турине

Как сообщает ESPN, португалец начнет тренироваться со "старой синьорой" в понедельник, 30 июля, и не примет участия в матчах Международного кубка чемпионов и Матче всех звезд MLS. Издание отмечает, что Роналду и игроки Ювентуса, которые принимали участие в матчах плей-офф ЧМ-2018, не полетят с клубом в турне по США.

Эти футболисты будут готовиться к новому сезону в Италии, а 12 августа проведут встречу с молодежкой в Виллар-Перозе - родной коммуне владельца клуба Андреа Аньелли.

Напомним, в Ювентусе рассказали, когда появилась идея о покупке Криштиану Роналду у Реала.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, дебют
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь