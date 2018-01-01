Роналду в Ювентусе: Как прошел первый день звездного футболиста в Турине
Именитый португальский нападающий Криштиану Роналду стал игроком Ювентуса.
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33-летний футболист прибыл в Турин на частном самолете в понедельник, 16 июля, и за один день прошел медосмотр, встретился с фанатами и игроками “бьянконери“, пообщался с прессой, был официально представлен в качестве игрока “старой синьоры“ и посмотрел домашний стадион нового клуба.
Ювентус на своей страничке в Twitter опубликовал видеоотчет об этом памятном первом дне Роналду в Турине.
Il #CR7DAY come non l'avete visto. 😮— JuventusFC (@juventusfc) 17 июля 2018 г.
L'esclusivo dietro le quinte della giornata 🏳️🏴 di @Cristiano.#CR7JUVE pic.twitter.com/yjo6yki7nP
Напомним, туринский Ювентус рассказал, когда задумался о покупке Криштиану Роналду у Реала.
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