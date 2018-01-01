Роналду в Ювентусе: Как прошел первый день звездного футболиста в Турине

Ювентус опубликовал шикарный ролик, в котором показал первый день Криштиану Роналду в Турине.

Именитый португальский нападающий Криштиану Роналду стал игроком Ювентуса.

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33-летний футболист прибыл в Турин на частном самолете в понедельник, 16 июля, и за один день прошел медосмотр, встретился с фанатами и игроками “бьянконери“, пообщался с прессой, был официально представлен в качестве игрока “старой синьоры“ и посмотрел домашний стадион нового клуба.

Ювентус на своей страничке в Twitter опубликовал видеоотчет об этом памятном первом дне Роналду в Турине.

Напомним, туринский Ювентус рассказал, когда задумался о покупке Криштиану Роналду у Реала.

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