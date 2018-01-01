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Мать Роналду: Мой сын сделает Ювентус сильнее

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Долорес Авейру довольна выбором, который сделал ее сын Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду и Долорес Авейру
Криштиану Роналду и Долорес Авейру
instagram.com/doloresaveiroofficial/

Мама звездного игрока Ювентуса Криштиану Роналду Долорес Авейру прокомментировала переезд сына в Турин.

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"Это неправда, что я хотела возвращения Криштиану в Манчестер Юнайтед. Я довольна его выбором. Сегодня счастливый день для всех нас. Мой сын сделает Ювентус сильнее.

Это новое приключение и новая жизнь для него. Он был счастлив в Реале, но ему был необходим этот новый вызов", - приводит слова Авейру Manchester Evening News.

Напомним, португальский форвард Криштиану Роналду вместе с семьей отпраздновал свой трансфер в Ювентус, а позже привез их в Турин и показал новый стадион, на котором он будет играть.

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Теги: Криштиану Роналду, Долорес Авейру, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры
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