Зидан не будет работать в Ювентусе

СМИ утверждали, что Зинедин Зидан займет должность в туринском клубе, но это оказалось ложью.

В СМИ появилась информация, что экс-тренер Реала Зинедин Зидан продолжит работать с Криштиану Роналду в Ювентусе.

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Однако в туринском клубе эту информацию отрицают. Как сообщает AS со ссылкой на представителя клуба по связям с общественностью, “старая синьора“ не собирается приглашать французского специалиста на работу.

В Ювентусе отметили, что должность, которую СМИ приписывали Зидану, в данный момент занимает Павел Недвед.

Ранее сообщалось, что новичок Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал крутые фото с семьей со стадиона туринского клуба.

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