Зидан не будет работать в Ювентусе
СМИ утверждали, что Зинедин Зидан займет должность в туринском клубе, но это оказалось ложью.
В СМИ появилась информация, что экс-тренер Реала Зинедин Зидан продолжит работать с Криштиану Роналду в Ювентусе.
Читай также: Сын Зидана покинет Реал этим летом - Marca
Однако в туринском клубе эту информацию отрицают. Как сообщает AS со ссылкой на представителя клуба по связям с общественностью, “старая синьора“ не собирается приглашать французского специалиста на работу.
В Ювентусе отметили, что должность, которую СМИ приписывали Зидану, в данный момент занимает Павел Недвед.
Ранее сообщалось, что новичок Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал крутые фото с семьей со стадиона туринского клуба.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил