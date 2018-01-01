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Новый владелец Милана хочет уволить главного тренера и предложить этот пост Конте

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Новый собственник итальянского клуба хочет провести кадровые изменения в команде.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Итальянский Милан стал собственностью американского хедж-фонда Elliot Management из-за долгов предыдущего владельца Ли Йонхона.

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Новый владелец "россонери" собирается провести кадровые перестановки в клубе, включая смену главного тренера команды. Как сообщает Sport Mediaset, руководство хедж-фонда хочет отправить в отставку Дженнаро Гаттузо и пригласить на пост экс-тренера Челси Антонио Конте.

Отмечается, что миланский клуб также могут покинуть директора Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.

Напомним, в апреле главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо подписал трехлетнее соглашение с клубом.

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Теги: Дженнаро Гаттузо, Милан, чемпионат Италии по футболу, тренер, Антонио Конте, футбол, вне игры
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