Новый владелец Милана хочет уволить главного тренера и предложить этот пост Конте

Новый собственник итальянского клуба хочет провести кадровые изменения в команде.

Итальянский Милан стал собственностью американского хедж-фонда Elliot Management из-за долгов предыдущего владельца Ли Йонхона.

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Новый владелец "россонери" собирается провести кадровые перестановки в клубе, включая смену главного тренера команды. Как сообщает Sport Mediaset, руководство хедж-фонда хочет отправить в отставку Дженнаро Гаттузо и пригласить на пост экс-тренера Челси Антонио Конте.

Отмечается, что миланский клуб также могут покинуть директора Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.

Напомним, в апреле главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо подписал трехлетнее соглашение с клубом.

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