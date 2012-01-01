Погба хочет вернуться в Ювентус

Поль Погба готов вновь покинуть Манчестер Юнайтед ради Ювентуса.

Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба вновь хочет стать игроком Ювентуса.

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Как сообщает Tuttosport, 25-летний футболист больше не хочет работать под руководством главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Кроме того, на решение Погба мог повлиять трансфер Криштиану Роналду в туринский клуб.

Погба покинул Манчестер Юнайтед и стал игроком Ювентуса в 2012 году на правах свободного агента, а в 2016 году "красные дьяволы" купили его за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра в эмоциональном видео призвал уважать Поля Погба и перестать говорить о нем гадости.

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