Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Погба хочет вернуться в Ювентус

Комментариев: 0
Поль Погба готов вновь покинуть Манчестер Юнайтед ради Ювентуса.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба вновь хочет стать игроком Ювентуса.

Читай также: Роналду опубликовал крутые фото с семьей, сделанные на стадионе Ювентуса

Как сообщает Tuttosport, 25-летний футболист больше не хочет работать под руководством главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Кроме того, на решение Погба мог повлиять трансфер Криштиану Роналду в туринский клуб.

Погба покинул Манчестер Юнайтед и стал игроком Ювентуса в 2012 году на правах свободного агента, а в 2016 году "красные дьяволы" купили его за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра в эмоциональном видео призвал уважать Поля Погба и перестать говорить о нем гадости.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь