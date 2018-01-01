Моуринью - о переходе Роналду в Ювентус: Это совершенный трансфер

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал самый громкий трансфер этого лета.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью высказался относительно трансфера Криштиану Роналду в туринский Ювентус.

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“Итальянская серия А становится одним из самых важных чемпионатов в мире. Если такие команды, как Интер, Милан и Рома не будут пассивными после трансфера Роналду в Ювентус, то это изменит итальянский футбол в плане качества, эмоций и зрелищности.

Поэтому я от всей души поздравляю Ювентус с приобретением Роналду. Это совершенный трансфер, как в плане футбола, так и в плане маркетинга“, - приводит слова Моуринью Tele Stereo.

Напомним, туринский Ювентус официально представил Криштиану Роналду в качестве своего игрока.

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