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Защитник Ювентуса может перейти в ПСЖ

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Алекс Сандро в скором времени может покинуть Италию.
Алекс Сандро
Алекс Сандро
Getty Images

Защитник Ювентуса Алекс Сандро может стать игроком ПСЖ.

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Как сообщает Football Italia, парижане предлагают 40 миллионов евро за футболиста, однако руководство “старой синьоры“ готово отпустить игрока только за 50 миллионов.

Издание утверждает, что 27-летний бразилец уже согласовал личный контракт с ПСЖ. В Париже он будет получать 4,5 миллиона евро в год против 1,7 миллиона в год в Ювентусе.

Напомним, Ювентус совершил громкий трансфер и купил у Реала Криштиану Роналду.

Тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри назвал этот переход новым шагом для команды.

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Теги: Алекс Сандро, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, трансфер, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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