Новая форма туринцев будет выполнена в классических цветах.

Туринский Ювентус представил новый комплект домашней формы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Домашний комплект формы представлен в стандартных цветах. Футболки выполнены в белом цвете с черными полосками. Новый комплект формы будет использоваться в сезоне 2018/19.

Ювентус представил новый комплект домашней формы twitter.com/juventusfcen

Футболки уже поступили в официальную продажу.

Ювентус представил новый комплект домашней формы twitter.com/juventusfcen

Техническим спонсором Ювентуса является компания Adidas.

Ювентус представил новый комплект домашней формы twitter.com/juventusfcen

Напомним, туринский Ювентус досрочно оформил чемпионство, выиграв этот титул в седьмой раз подряд.

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