Ювентус представил новый комплект домашней формы на сезон 2018/19
Новая форма туринцев будет выполнена в классических цветах.
Туринский Ювентус представил новый комплект домашней формы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Домашний комплект формы представлен в стандартных цветах. Футболки выполнены в белом цвете с черными полосками. Новый комплект формы будет использоваться в сезоне 2018/19.
Футболки уже поступили в официальную продажу.
Техническим спонсором Ювентуса является компания Adidas.
Напомним, туринский Ювентус досрочно оформил чемпионство, выиграв этот титул в седьмой раз подряд.
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