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Ювентус представил новый комплект домашней формы на сезон 2018/19

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Новая форма туринцев будет выполнена в классических цветах.
Ювентус представил новый комплект домашней формы
Ювентус представил новый комплект домашней формы
twitter.com/juventusfcen

Туринский Ювентус представил новый комплект домашней формы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Домашний комплект формы представлен в стандартных цветах. Футболки выполнены в белом цвете с черными полосками. Новый комплект формы будет использоваться в сезоне 2018/19. 

Ювентус представил новый комплект домашней формы
Ювентус представил новый комплект домашней формы
twitter.com/juventusfcen

Футболки уже поступили в официальную продажу.

Ювентус представил новый комплект домашней формы
Ювентус представил новый комплект домашней формы
twitter.com/juventusfcen

Техническим спонсором Ювентуса является компания Adidas.

Ювентус представил новый комплект домашней формы
Ювентус представил новый комплект домашней формы
twitter.com/juventusfcen

Напомним, туринский Ювентус досрочно оформил чемпионство, выиграв этот титул в седьмой раз подряд.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, форма, Adidas
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