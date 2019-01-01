Милан готов продать юного голкипера, если будет хорошее предложение

Руководство Милана не намерено удерживать Джанлуиджи Доннарумму в команде.

Спортивный директор Милана Массимилиано Мирабелли прокомментировал возможность продажи 19-летнего голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы.

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"Сейчас нам необходимо отстоять шестое место. Конечно, мы мечтали о другом, но тяжело чего-то достигнуть во время серьезных изменений в команде.

Доннарумма - это наше наследие, и мы хотим видеть его в команде. Но если он придет и попросит об уходе, и если появится клуб, который сделает выгодное предложение, то мы сможем обсудить этот вопрос.

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Нам в команде нужны лишь те игроки, которые готовы начать новый цикл вместе с нами", - приводит слова Мирабелли Corriere dello Sport со ссылкой на Sky Sport 24.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Джанлуиджи Доннаруммы предложил ПСЖ подписать голкипера.

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