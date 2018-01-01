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Аллегри надеется остаться в Ювентусе на следующий сезон

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Массимилиано Аллегри рассчитывает остаться в Турине, если руководство Ювентуса захочет и дальше сотрудничать.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал свой возможный уход из команды.

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“Если руководство клуба меня не уволит, то, однозначно, я останусь в Ювентусе на следующий сезон. Дело не в моем будущем, нам важно обсудить то, каким будет будущее Ювентуса. Когда мы закончим праздновать чемпионство, то сядем за стол и будем разговаривать.

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В следующем сезоне у нас снова будет ноль очков. И нам необходимо будет доказывать свою конкурентоспособность“, - приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что на место Массимилиано Аллегри Ювентус может пригласить наставника Спартака Массимо Карреру.

Отмечалось, что тренер туринского клуба входит в шорт-лист Арсенала на место Арсена Венгера, покидающего клуб спустя 22 года работы.

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Теги: Массимилиано Аллегри, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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