Ювентус досрочно выиграл чемпионский титул Италии
Ювентус выиграл чемпионат Италии-2017/18.
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Туринцы за тур до конца чемпионата стали недосягаемым для идущего вторым Наполи, который проигрывает 4 очка. Ювентус завоевал этот титул в седьмой раз подряд, что является рекордом Италии. Всего на счету туринского клуба 33 чемпионских трофея.
From #HI5TORY to #LE6END to #MY7H!#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/GABkMxuFRL— JuventusFC (@juventusfc) 13 травня 2018 р.
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Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри стал первым, кто выиграл 4 национальных дубля подряд в топ-5 европейских чемпионатов. С туринцами он выигрывал чемпионат и Кубок Италии в сезонах-2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.
2014/15 🏆🏆— JuventusFC (@juventusfcen) 13 травня 2018 р.
2015/16 🏆🏆
2016/17 🏆🏆
2017/18 🏆🏆
The first manager to win four consecutive doubles in Europe's top 5 leagues. Bravo @OfficialAllegri! 👏👏👏#MY7H pic.twitter.com/tr7laG2IBf
Ранее сообщалось, что легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон провел 300-й сухой матч в карьере.
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