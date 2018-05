Ювентус выиграл чемпионат Италии-2017/18.

Туринцы за тур до конца чемпионата стали недосягаемым для идущего вторым Наполи, который проигрывает 4 очка. Ювентус завоевал этот титул в седьмой раз подряд, что является рекордом Италии. Всего на счету туринского клуба 33 чемпионских трофея.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри стал первым, кто выиграл 4 национальных дубля подряд в топ-5 европейских чемпионатов. С туринцами он выигрывал чемпионат и Кубок Италии в сезонах-2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

2014/15 🏆🏆

2015/16 🏆🏆

2016/17 🏆🏆

2017/18 🏆🏆



The first manager to win four consecutive doubles in Europe's top 5 leagues. Bravo @OfficialAllegri! 👏👏👏#MY7H pic.twitter.com/tr7laG2IBf