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Ювентус досрочно выиграл чемпионский титул Италии

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Ювентус за тур до конца чемпионата завоевал чемпионский титул.
Ювентус завоевал 7-е чемпионство подряд
Ювентус завоевал 7-е чемпионство подряд
Getty Images

Ювентус выиграл чемпионат Италии-2017/18.

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Туринцы за тур до конца чемпионата стали недосягаемым для идущего вторым Наполи, который проигрывает 4 очка. Ювентус завоевал этот титул в седьмой раз подряд, что является рекордом Италии. Всего на счету туринского клуба 33 чемпионских трофея.

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Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри стал первым, кто выиграл 4 национальных дубля подряд в топ-5 европейских чемпионатов. С туринцами он выигрывал чемпионат и Кубок Италии в сезонах-2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

Ранее сообщалось, что легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон провел 300-й сухой матч в карьере.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, чемпионство
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