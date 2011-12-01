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Достижение легенды: Буффон провел 300-й сухой матч в карьере

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Джанлуиджи Буффон отстоял на ноль в финальном матче Кубка Италии против Милана.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Ювентус разгромил Милан со счетом 4:0 в финальном матче Кубка Италии.

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Голкипер туринского клуба Джаинлуиджи Буффон сохранил свои ворота в неприкосновенности и достигнул отметки в 300 сухих встреч в карьере. Как сообщает Tuttosport, 40-летний вратарь во всех турнирах провел 655 встреч, среди которых отстоял на ноль в 46% случаев.

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Итальянец  является обладателем нескольких рекордов в серии А. Буффон дольше всех не пропускал голов в чемпионате Италии (974 минуты), больше всех провел сухих матчей подряд (10) и в одном чемпионате – 21 (в сезоне-2011/12 и 15/16).

Ранее сообщалось, что легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон стал лицом знаменитой игры World of Tanks.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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