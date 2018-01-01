Голкипер Ромы может получить существенную прибавку к зарплате

Рома готова увеличить Алиссону зарплату в два раза.

Рома хочет подписать новый контракт с голкипером команды Алиссоном и готова увеличить ему зарплату в два раза. Об этом сообщает Sky Sports.

Читай также: Жезус не стремится подписывать новый контракт с Манчестер Сити

Руководство итальянского клуба рассчитывает подписать с вратарем новое соглашение до 2023 года. Зарплата бразильца составит 3 миллиона евро в год.

Рома надеется, что таким образом сможет удержать Алиссона в команде несмотря на интерес к футболисту со стороны Ливерпуля, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ.

Напомним, президент Ромы Джейм Палотта заявил, что клуб не собирается продавать голкипера Алиссона этим летом.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.