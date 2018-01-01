Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голкипер Ромы может получить существенную прибавку к зарплате

Комментариев: 0
Рома готова увеличить Алиссону зарплату в два раза.
Алиссон
Алиссон
Getty Images

Рома хочет подписать новый контракт с голкипером команды Алиссоном и готова увеличить ему зарплату в два раза. Об этом сообщает Sky Sports.

Читай также: Жезус не стремится подписывать новый контракт с Манчестер Сити

Руководство итальянского клуба рассчитывает подписать с вратарем новое соглашение до 2023 года. Зарплата бразильца составит 3 миллиона евро в год.

Рома надеется, что таким образом сможет удержать Алиссона в команде несмотря на интерес к футболисту со стороны Ливерпуля, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ.

Напомним, президент Ромы Джейм Палотта заявил, что клуб не собирается продавать голкипера Алиссона этим летом.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, контракт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь