Буффон стал лицом знаменитой игры World of Tanks

Джанлуиджи Буффон представил серию итальянских танков в популярной игре World of Tanks.

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон стал бренд-амбассадором популярной компьютерной игры World of Tanks, которая насчитывает более 160 миллионов пользователей во всем мире.

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Рекламный ролик анонсирует новое обновление игры, в котором появляется ветка итальянских танков с уникальной механикой дозарядки. “Побеждай вместе с Буффоном“, - гласит слоган нового обновления популярной игры.

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“Выстоять в мире отважных - непростая задача. Будут появляться все новые испытания, способные сломить любого, но союзники всегда поддержат вас. А если под вашим командованием несколько танков, задача становится немного проще. Если это вам по душе, присоединяйтесь ко мне!“, - приводит слова Буффона официальный сайт World of Tanks.

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