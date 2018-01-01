Милан хочет получить от Ювентуса 25 миллионов евро за полузащитника

Милан готов продать Ювентусу Джакомо Бонавентуру.

Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура может стать игроком Ювентуса в летнее трансферное окно.

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Как сообщает Mediaset Premium, 28-летний хавбек заинтересовал наставника туринского клуба Массимилиано Аллегри. Специалисту нравится тактическая разносторонность и высокая работоспособность футболиста.

Милан, который купил Бонавентуру 4 года назад у Аталанты за 7 миллионов евро, готов отпустить его за 25 миллионов евро.

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