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Милан хочет получить от Ювентуса 25 миллионов евро за полузащитника

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Милан готов продать Ювентусу Джакомо Бонавентуру.
Джакомо Бонавентура
Джакомо Бонавентура
Getty Images

Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура может стать игроком Ювентуса в летнее трансферное окно.

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Как сообщает Mediaset Premium, 28-летний хавбек заинтересовал наставника туринского клуба Массимилиано Аллегри. Специалисту нравится тактическая разносторонность и высокая работоспособность футболиста.

Милан, который купил Бонавентуру 4 года назад у Аталанты за 7 миллионов евро, готов отпустить его за 25 миллионов евро.

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Теги: Милан, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, трансфер
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