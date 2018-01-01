Экс-владелец Милана хочет вернуть себе клуб
Итальянский политик Сильвио Берлускони, который в апреле 2017 года продал Милан китайским инвесторам, хочет вернуть себе команду.
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В последнее время у Милана появилось множество проблем - у них есть задолженность на сумму 300 миллионов евро. Также УЕФА может запретить клубу покупать новых футболистов в ближайшие два трансферных окна и отстранить от еврокубков из-за нарушения финансового фэйр-плей.
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“Если дела у Милана будут идти так же, как и сейчас, то наступит момент, когда я возьму и выкуплю его обратно“, - приводит слова Берлускони Football Italia.
Ранее сообщалось, что Милан может купить арабский бизнесмен Фаваз аль-Хокаир. На покупку клуба также претендует российский миллиардер Алишер Усманов.
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