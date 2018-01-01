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Буффон готов поздравить Наполи, если они выиграют чемпионский титул

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Джанлуиджи Буффон готов снять шляпу перед Наполи, если они вырвут у Ювентуса чемпионский титул.
Джанлуиджи Буффон с игроком Наполи Алланом
Джанлуиджи Буффон с игроком Наполи Алланом
Getty Images

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон сообщил, что готов поздравить Наполи в случае их победы в чемпионской гонке.

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“Безусловно, если Наполи окажется лучше Ювентуса по итогам сезона, то мы снимем перед ними шляпы. Тот, кто после 38 матчей оказывается на первой строчке, заслуживает этого. Победитель - это тот, кто сумел соблюсти баланс между допущенными ошибками и успешными матчами.

Для меня не будет проблемой пожать руки игрокам неаполитанской команды и искренне поздравить их с чемпионством“, - приводит слова Буффона Football Italia.

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За 4 тура до конца чемпионата Ювентус находится на первом месте, имея 85 очков в активе. Наполи занимает вторую строчку и отстает от туринцев на 1 очко.

Напомним, главный тренер Наполи Маурицио Сарри показал средний палец болельщикам Ювентуса.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Наполи, чемпионат Италии по футболу, футбол
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