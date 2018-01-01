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Бывший итальянский футболист считает, что Ювентус находится в кризисе

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Оттавио Бьянки заявил, что туринцы в упадке длительное время.
Оттавио Бьянки считает, что Ювентус находится в кризисе
Оттавио Бьянки считает, что Ювентус находится в кризисе
Getty Images

Бывший футболист и главный тренер Интера, Ромы и Наполи Оттавио Бьянки считает, что туринский Ювентус находится в упадке.

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“Ювентус пропустил гол в матче с Наполи. Гол, которого они могли избежать. Нельзя оставлять защитника одного во время исполнения углового. Но я ожидал чего-то подобного, ведь Ювентус в кризисе уже долгое время.

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У Наполи тоже не лучшая форма, но они могут вернуться на вершину. Я надеюсь, что они выиграют чемпионат. Команде нужно сконцентрироваться и игнорировать все происходящее вокруг, вплоть до последнего тура“, - приводит слова Бьянки Sky Sport Italia.

Напомним, после поражения от Наполи голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон раскритиковал партнеров по команде.

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Теги: Ювентус, Наполи, чемпионат Италии по футболу, футбол
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