Бывший итальянский футболист считает, что Ювентус находится в кризисе
Бывший футболист и главный тренер Интера, Ромы и Наполи Оттавио Бьянки считает, что туринский Ювентус находится в упадке.
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“Ювентус пропустил гол в матче с Наполи. Гол, которого они могли избежать. Нельзя оставлять защитника одного во время исполнения углового. Но я ожидал чего-то подобного, ведь Ювентус в кризисе уже долгое время.
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У Наполи тоже не лучшая форма, но они могут вернуться на вершину. Я надеюсь, что они выиграют чемпионат. Команде нужно сконцентрироваться и игнорировать все происходящее вокруг, вплоть до последнего тура“, - приводит слова Бьянки Sky Sport Italia.
Напомним, после поражения от Наполи голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон раскритиковал партнеров по команде.
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