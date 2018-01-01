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Игрока Кальяри могут дисквалифицировать на четыре года за допинг

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Жоао Педро Галвао дважды провалил допинг-тест.
Жоао Педро Галвао (в центре)
Жоао Педро Галвао (в центре)
Getty Images

Полузащитник итальянского Кальяри Жоао Педро Галвао обвиняется в употреблении допинга. Как сообщает Football Italia, 26-летнему футболисту грозит 4-летняя дисквалификация.

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Бразилец дважды в этом сезоне провалил допинг-тест - 11 февраля после игры с Сассуоло и 17-го февраля после поединка с Кьево. Тест выявил наличие в организме хавбека запрещенное мочегонное средство - гидрохлортиазид.

Галвао выступает за Кальяри с 2014 года. В текущем сезоне он провел 21 матч в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что владелец Шахтера Ринат Ахметов обиделся на Срну из-за допинг-скандала.

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Теги: Кальяри, чемпионат Италии по футболу, футбол, допинг, дисквалификация
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