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Буффон раскритиковал партнеров по команде после поражения от Наполи

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Джанлуиджи Буффон в раздевалке не сдержал эмоций.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Ювентус на своем поле уступил Наполи со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии. После поединка голкипер туринского клуба Джанлуиджи Буффон подверг критике своих партнеров по команде.

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Как сообщает Calciomercato, Буффон обвинил игроков в слабой игре против Наполи, что позволило сопернику вырвать победу и сократить отставание в турнирной таблице до одного очка.

Издание отмечает, что на слова легендарного голкипера ответил только защитник команды Медхи Бенатиа.

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В следующем туре Серии А Ювентус в гостях сыграет с Интером, а Наполи отправится в гости к Фиорентине.

Напомним, перед матчем между Ювентусом и Наполи наставник неаполитанского клуба Маурицио Сарри показал средний палец фанатам туринского клуба.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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