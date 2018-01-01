Ювентус может пригласить на место Аллегри наставника Спартака

Тренер Спартака может занять место главного тренера Ювентуса, если Массимилиано Аллегри покинет команду.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может покинуть должность в конце этого сезона.

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По информации Calciomercato, руководство туринского клуба находится в поисках замены. Одним из кандидатов на это место является наставник Спартака Массимо Каррера.

Каррера выступал за Ювентус с 1991 по 1996 год, а позже работал помощником Антонио Конте, когда он возглавлял “старую синьору“.

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Отметим, что Ювентус не рассматривает возможность подписания контракта с Конте, который может покинуть Челси в конце этого сезона.

Ранее сообщалось, что тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не покинет команду ради ПСЖ.

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