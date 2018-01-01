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Ювентус может пригласить на место Аллегри наставника Спартака

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Тренер Спартака может занять место главного тренера Ювентуса, если Массимилиано Аллегри покинет команду.
Тренер Спартака Массимо Каррера может возглавить Ювентус
Тренер Спартака Массимо Каррера может возглавить Ювентус
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может покинуть должность в конце этого сезона.

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По информации Calciomercato, руководство туринского клуба находится в поисках замены. Одним из кандидатов на это место является наставник Спартака Массимо Каррера.

Каррера выступал за Ювентус с 1991 по 1996 год, а позже работал помощником Антонио Конте, когда он возглавлял “старую синьору“.

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Отметим, что Ювентус не рассматривает возможность подписания контракта с Конте, который может покинуть Челси в конце этого сезона.

Ранее сообщалось, что тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не покинет команду ради ПСЖ.

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Теги: Массимилиано Аллегри, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Массимо Каррера, Спартак, чемпионат России по футболу, футбол, контракт, тренер
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