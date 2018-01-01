Ювентус может пригласить на место Аллегри наставника Спартака
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может покинуть должность в конце этого сезона.
Читай также: Аллегри: Горжусь тем, что тренирую Ювентус
По информации Calciomercato, руководство туринского клуба находится в поисках замены. Одним из кандидатов на это место является наставник Спартака Массимо Каррера.
Каррера выступал за Ювентус с 1991 по 1996 год, а позже работал помощником Антонио Конте, когда он возглавлял “старую синьору“.
Читай также: Челси может заменить Конте на главного тренера Монако
Отметим, что Ювентус не рассматривает возможность подписания контракта с Конте, который может покинуть Челси в конце этого сезона.
Ранее сообщалось, что тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не покинет команду ради ПСЖ.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил